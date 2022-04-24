Samanyolu Haber /Gündem / Gözler Kabine Toplantısı'nda: Bayram tatili kaç gün olacak? /24 Nisan 2022 12:54

Gözler Kabine Toplantısı'nda: Bayram tatili kaç gün olacak?

Beştepe'de yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısı sonrası bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor. 

NTV'nin aktardığna göre, toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. 

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.  

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. 

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak. 
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