Samanyolu Haber /Gündem / İddia: 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para basımı için hazırlık yapılıyor /24 Nisan 2022 12:47

İddia: 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para basımı için hazırlık yapılıyor

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.

SHABER3.COM

Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla birlikte her geçen gün etkisini daha da sert hissettiren ekonomik kriz, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor.

Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. Bu banknot ve madeni paralara yenilerinin ekleneceği iddia edildi.

İddianın sahibi Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu...

Babuşcu, bu iddiayı Twitter'daki hesabında dile getirdi.

Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını öne süren Babuşcu, "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadelerini kullandı.

Babuşcu'nun bu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para basımı... Sonraki Haber >>

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:26