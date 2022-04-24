Kılıçdaroğlu elektriği kesik bir aileyi daha ziyaret etti: 'Hiçbirimiz aydınlıkta değiliz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki göstermek için faturalarını yatırmayacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği ise geçen günlerde kesildi. CHP lideri, elektriğinin kesilmesinin ardından faturalarını ödeyemeyen aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.







Kılıçdaroğlu son olarak Ankara Mamak'ta borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen aileyi ziyaret etti. Basına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz" dedi. CHP liderinin açıklaması şu şekilde:







"Elektriği uzun süredir kesilen bir aileyle birlikteydik. Ailenin iki güzel evladı var. Yaşanan trajedi onların kaderi değildir. Eğer bu ülkede bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden ‘borcumu ödemiyorum’ demez. Ya yiyecek ya elektrik faturasını ödeyecek. Geliri bu kadar sınırlı. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor. Ve dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajediyle karşı karşıya. Dünyanın değişmesi lazım Türkiye’nin de değişmesi lazım.





Bir değişime ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya, huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye’yi onlar için inşa etmek istiyoruz. Onlara karşı sorumluluğunu bütün siyasetçilerin yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiç kimse kaçınamaz.





Bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi milletin karakteridir. Değişimi gerçekleştireceğiz. Bu millet zulme karşı kulaklarını tıkamaz. Biz birbirimize emanetiz. Birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsak hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişimiz karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz.





Eğer siz elektriği kesip insanları karanlığa mahkum ediyorsunuz, 5’li çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorunumuz var demektir.





Devlet 5’li çetelere kaynak aktarmak için değil vatandaşın elektriği kesilmesin diye, vatandaşın evinde rahat oturması, gezmesi gülmesi için vardır sosyal devlet."