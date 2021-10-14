Samanyolu Haber /Gündem / Gram altın yılın en yüksek seviyesinde /14 Ekim 2021 14:44

Gram altın yılın en yüksek seviyesinde

Altın fiyatları, TL'deki değer kaybına ve uluslararası piyasalarda fiyatların yükselmesine paralel olarak artmaya devam ediyor. Gram altın son gelişmelerin ardından yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Ons altının fiyatı 1800 dolara çıkarak son bir ayın zirvesini görürken onstaki hareketlenmenin yanında dolar/TL kurunun 9,18 ile rekor kırmasıyla gram altın bugün 531 TL’nin üstüne çıkarak Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

1800 DOLARIN ÜZERİNDE

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarının varlık alımı azaltmasına ilişkin takviminin belli olmaya başlaması ve ABD enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesine paralel olarak ons altının fiyatı son bir ayın zirvesini gördü.

Uluslararası piyasalarda spot altın 15 Eylül’den bu yana ilk kez 1800 dolar/ons seviyesinin üzerine çıktı.

Fed’in bir sonraki toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlayıp başlamayacağı kararı, altının geleceği açısından da kritik önem taşıyor.
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