Samanyolu Haber /Gündem / Gram altından bir rekor daha! Yükselişi sürüyor /14 Nisan 2023 13:42

Gram altından bir rekor daha! Yükselişi sürüyor

Uzun bir süre ons altında devam eden sakin seyir yerini yükselişe bıraktı. Dolar kurunun da artmasıyla gram altın fiyatında yeni rekorlar peşpeşe gelmeye başladı.

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Dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken ons altının sakin bir grafik izlemesi gram atlındaki yükselişleri sınırlı tutuyordu. ABD Merkez Bankası'nın faiz konusunda daha ılımlı olacağı yönündeki beklentiler ons altını da hareketlendirdi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR GELDİ
Dolar kuruyla beraber ons altının da yükselmesi gram altın fiyatlarında sert yukarı doğru hareketlerin gelmesine neden oldu. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2.041 doları görürken dolar/TL ise bugün 19,37'yi gördü. Ons ve dolar kurundaki artış sonrası  2023 genelinde yüzde 16.6 yükselen gram altında yeni tarihi zirve 1.273 TL oldu
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