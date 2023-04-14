Samanyolu Haber /Gündem / "Cami sattınız" sözleri İBB Meclisi'ni karıştırdı /14 Nisan 2023 13:28

"Cami sattınız" sözleri İBB Meclisi'ni karıştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuştuğu sırada CHP sıralarından, "cami sattınız" sözleri gerilime yol açtı. Göksu'nun, "Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" sözlerinin ardından meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

İBB Meclisi'ni karıştırdı


İBB Meclisi'nin nisan ayı toplantısı gergin geçti. Göksu konuşurken, CHP sıralardan "cami sattınız" diye laf atılması üzerine kavga çıktı.

Göksu, "Sözde demokrat İBB Başkanı meclisten kaçtı. Bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken, katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var, faaliyet raporu meclisi. Peki, kelimeyi değiştiriyorum. İBB Başkanı meclise katılmayıp gitti. Burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz ama İBB Başkanı bu kürsüde, küfretti, niye konuşmadınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken, halk tarafından denetlenebilen şeffaf belediyecilikten bahsetti. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin sorularına bile cevap vermiyorsunuz? Liyakatten ve adaletten bahsetti, vay be" dedi.

"Haddini bileceksin, hadsiz"
Göksu'nun konuşması sırasında CHP sıralarından itirazlar yükseldi. Bir üyenin, "Siz cami sattınız" demesi üzerine Göksu, "Hadi oradan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur? Adalet mi olur? Bu zamanın ruhuna aykırı. Büyükşehirde kaç tane sattın. Biz cami yaparız merak etme. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" ifadelerini kullandı.

Bu tartışmaların ardından meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Verilen aradan sonra toplantı tekrar devam etti.
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