Erivan’ın çelişkili tutumu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerini 1991 Alma-Ata Deklarasyonu ile belirlenen sınır hattından çekmeye hazır olduğunu belirtti.





Ama aynı saatlerde gerilimi artırabilecek bir gelişme yaşandı. Ermenistan’ın Azerbaycan'a karşı İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) kullandığı ortaya çıktı.





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sınır hattından çekilme önlemini, Prag üçlü ve Soçi dörtlü anlaşmalarının mantığından kaynaklandığını ve Ermenistan'ın 2021'den itibaren buna hazır olduğunu kaydetti.





Ermenistan Başbakanı, "Ermenistan, 1991 Ermenistan-Azerbaycan sınır hattının tamamı boyunca böyle bir önlemi almaya hazır. Biz bu konuda 2021'den beri hazır olduğumuzu ifade ediyoruz ve böyle bir eylem, Prag üçlü ve Soçi dörtlü anlaşmalarının mantığından kaynaklanmaktadır” dedi.





Daha önce Avrupa Birliği Diplomasi Servisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 11 Nisan'da Teh köyü yakınlarında çıkan çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirmiş ve çizilmiş bir sınırın olmadığı için, 1991 çizgisine uyulması ve her iki taraftan askeri güçlerin bu tür olayları önlemek için hattın güvenli bir mesafeye geri çekilmesi gerektiğini vurgulamıştı.





Ermenistan, Azerbaycan'a karşı İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) kullandığı ortaya çıktı.





Ermenistan ile İran arasında meydana gelen çatışmalarda bir ilk yaşandı.





Geçtiğimiz gün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan ordusunun mevzilerine top ve havan toplarıyla ateş açmışti.





Azerbaycan medyasına göre, Ermenistan'ın ilk kez Azerbaycan'a karşı İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) kullandığı iddia edildi.





Azeri medyasında yayınlanan bu iddiaları Ermenistan Parlamentosu’nda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan tarafına yönelik askeri operasyonlarda İran’a ait insansız hava araçlarının kullanıldığına dair bilgileri yalanladı. Ona göre bu tür dezenformasyonun yayılmasıyla, Avrupa Birliği ve gözlemcileri nezdinde Ermeni tarafının otoritesini baltalamak amaçlanıyor.