Samanyolu Haber /Dünya / Grönland’daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı /20 Ağustos 2021 20:41

Grönland’daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı

Grönland’daki buzullarının zirvesine ilk kez yağmur yağdığı açıklandı.ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, 15 Ağustos'ta Grönland’da 3 bin 216 metre yüksekliğindeki bir bölgeye birkaç saat boyunca yağmur yağdığını duyurdu.

SHABER3.COM

Sıcaklığın donma noktasının altına nadiren indiği bölgede, bunun kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.Yağmur, bölgedeki buzul örtüsünün en son büyük “erime olayına” denk geldi. Bölgede temmuz ayı içinde iki büyük erime yaşandığını bildiren bilim insanları, yağmurun yağdığı gece 872 bin kilometrekare alanda erime yaşandığını belirtti.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgesinin dünyanın geri kalanından iki kat fazla ısındığını belirtiyor. Küresel ısınma, dünyada sıcaklıkları ortalama 1 derece yükseltirken, kutuplarda sıcaklık iki derece arttı.

 Isınma nedeniyle buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak kıyılardaki yerleşimleri tehdit ediyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Grönland’daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı Sonraki Haber >>

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:43:49