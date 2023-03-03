Samanyolu Haber /Gündem / GSM şirketlerine deprem soruşturması /03 Mart 2023 13:11

GSM şirketlerine deprem soruşturması

Depremde yaşanan iletişim aksaklıkları dolayısıyla GSM şirketlerine soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar meydana geldi.

Bölgede bulunan baz istasyonlarının neredeyse yüzde 30’unun tamamen devre dışı kalması, bölgedeki elektrik kesintileri ve fiber hatlarının kopması telefon ve internet bağlantılarında günlerce devam eden kesintilere yol açtı.

Barolar ve dernekler, yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın üç GSM şirketi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hakkında 14 Şubat tarihinde bir soruşturma açıldığını belirttiğini yazdı. Sayan görüşmede soruşturma sonucunda bu şirketler hakkında gerekenlerin yapılacağını da söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da söz konusu soruşturmanın açıldığını teyit etti.
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