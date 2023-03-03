Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domates ihracatına kısıtlama









Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım merkezlerine yollanan tebliğde "domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu" belirtildi.





Söz konusu kısıtlama bakanlığa veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış işlemleri kapsamıyor. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs, Filistin, Azerbaycan, Suriye'de güvenlik altına alınmış bölgelere de ihracat devam ediyor.





Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında markette fiyatı en fazla artan ürünün domates olduğunu açıkladı. Domatesin market fiyarı yüzde 29,4 arttı.