Samanyolu Haber /Gündem / Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domates ihracatına kısıtlama /03 Mart 2023 13:09

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domates ihracatına kısıtlama

Tarım ve Orman Bakanlığı domates ihracatının 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlanmasına karar verdi.

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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım merkezlerine yollanan tebliğde "domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu" belirtildi.

Söz konusu kısıtlama bakanlığa veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış işlemleri kapsamıyor. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs, Filistin, Azerbaycan, Suriye'de güvenlik altına alınmış bölgelere de ihracat devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında markette fiyatı en fazla artan ürünün domates olduğunu açıkladı. Domatesin market fiyarı yüzde 29,4 arttı.
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