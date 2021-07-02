Samanyolu Haber /Gündem / 'Gülen' soyadını taşımak suç oldu /02 Temmuz 2021 09:07

'Gülen' soyadını taşımak suç oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin akrabası olan Munise Gülen, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapmasında İzmir'de gözaltına alındı. Daha önce de Gülen soyadını taşıyan ve Hocaefendi ile akrabalığı olan çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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'Gülen' soyadını taşıyanlara yönelik cadı avı sürüyor. Son olarak Fetullah Gülen Hocaefendi'nin amcasının torunu olan ve Hizmet Hareketi içerisinde faaliyetleri olduğu ileri sürülen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hizmet Hareketi'nin faaliyetleri içinde yer aldığı iddia edilen Munise Gülen takibe alındı ve İzmir Karabağlar'da kaldığı adres tespit edildi. Hocaefendi'nin amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 

ByLock kullandığı ileri sürülen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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