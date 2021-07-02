Beklenen kabus başladı

Türk Hava Yolları, işten çıkarma yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği’nin sona ermesiyle birlikte 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının işine son verdi.







THY, maaş indirimini kabul etmeyince ücretsiz izne gönderdiği pilotların iş akitlerini de feshedilmeye başladı. Koronavirüs döneminde THY maaşlarda yüzde 50’ye varan oranda indirime gitmişti. Yabancı pilotlar ise ücretsiz izine çıkarılmıştı.





THY yönetimi tarafından çalışanlara yeni bir iş sözleşmesi sunuldu. Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin işlerine son verildi. Airporthaber’de yer alan habere göre, İşten çıkarılan personele fesihler şu şekilde tebliğ edildi:





“Küresel covid pandemisinin yarattığı zorlayıcı ekonomik nedenlerden dolayı, 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımızın maaşları yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla iş sözleşmelerinde önemli değişikliklere neden olmuştur.





Bu düzenlemeye ilişkin olarak yetkili İşçi Sendikası ile ’26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Küresel Covid-19 Pandemi Koşullarına Uyumuna İlişkin Protokol’ konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı.





‘Maaş Güncelleme Bildirimi’ konulu ekli belge tarafınıza gönderilmiştir ve yasal süre içinde yazılı onayınız istendi.





Geçerli ve mücbir sebeplerden kaynaklanan esaslı değişikliği onaylamadığınız için, 01.07.2021 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca iş sözleşmeniz kıdem ve ihbar tazminatı ile feshedilmiştir.”