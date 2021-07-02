Avrupa Birliği, Orhan İnandı için devrede

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Bölge Başkanı Boris Iarochevich, Kırgızistan’daki AB Delegasyonu’nun Orhan İnandı vakasını yakından izlediklerini açıkladı.







CAPAROV AB’NİN TALEBİYLE KOLLUĞU ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI





İnsan hakları konusunda çalışan Brüksel merkezli STK’ların sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Boris Iarochevich, kendilerinin talebi üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un kolluk kuvvetlerini acil toplantıya çağırdığını ve İnandı’nın bulunmasına öncelik verilmesi yönünde talimatını yinelediğini söyledi.





KIRGIZ DIŞİŞLERİ BAKANI’NA YÜKÜMLÜLÜKLER HATIRLATILACAK







Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın hızlı tepkisini ve talimatını not ettiklerini vurgulayan Orta Asya Bölge Başkanı Boris Iarochevich, AB’nin bu talebini Bişkek ve Brüksel’deki diğer Kırgız makamlarına da ilettiklerinin altını çizdi.





Soruşturmada henüz sonuç alınamamasının üzücü olduğunu belirten Iarochevich, önümüzdeki hafta Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile yapacakları görüşmede de bakana insan haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklerini hatırlatacaklarını, Orhan İnandı’nın bulunması talebini yineleyeceklerini ifade etti.



