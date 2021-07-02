Gergerlioğlu'ndan ilk yorum

Yargıtay'ın onama kararı ardından cezaevine konan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), kendisi hakkında verdiği “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine yönelik kararını değerlendirdi. Avukatı ve oğlu Salih Gergerlioğlu aracılığıyla değerlendirmede bulunan Gergerlioğlu, “Halk kazandı, demokrasi kazandı” dedi.





Artı Gerçek’in aktardığı haberde Gergerlioğlu’nun açıklamaları şu şekilde:







“Hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi bitirdi. Siyasi bir kararla milletvekilliğimin düşürülüp, cezaevine konulduğumu herkes biliyordu. Bu kararın hak ihlallerine karşı yaptığımız mücadeleden dolayı verildiğini de herkes biliyordu. Yargı ve yürütme eliyle verilmiş bir karardı. Meclis Başkanlığı da bu haksız kararı okumakta pek acele etti. İşte cezaevine atıldıktan tam üç ay sonra vekilliğim ve özgürlüğüm iade edildi.





Milli irade deyip duranlar halkın iradesini hep beraber gasp ettiler. Anayasa Mahkemesi bugün tarihi bir karar verdi. Kumpasa ‘dur’ dedi. Oylanan sadece benim vekilliğim değildi. Aslında halkın hakkı oylandı. Halk kazandı, demokrasi kazandı, Anayasa kazandı, adalet yerini buldu. ‘Halkın hakkı’ için niye mecliste direndiğimi herkes anladı mı? Niye adalet nöbetindeyken milletin ferdinin hakkının gasp edildiğini anladınız mı? Direnişimiz hakkın yerini bulması, halkın hakkı içindi.





Meclisten ve evimden hile ile zorbalık ile darp ile gözaltına alınmam halkın iradesine saldırı idi. Meclisten çıkarken direnmek yaşamaktır. Ve yaşasın halkların kardeşliği demiştim. Ne kadar haklı olduğumu tüm kamuoyu gördü mü? Direnerek kazandık. Hukuktan geri adım atmayarak kazandık.





Anneme desinler ki, ‘Ömer kısa zamanda gelecek. Annem yaşlı söyleyememişlerdi.'”





Not: Yukarıdaki satırlar 01 Temmuz 2021 tarihinde Sincan Cezaevinde yapılan ziyaret sırasında Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından dile getirilmiş ve kendisinin isteği üzerine oğlu Sayın Salih Gergerlioğlu’na iletilmek ve kamuoyu ile paylaşılmak üzere Avukat Mehmet Murat Atak tarafından kağıda dökülmüştür.



