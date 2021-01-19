Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika'da Covid-19'un yeni türünün bulaş oranı açıklandı /19 Ocak 2021 18:41

Güney Afrika'da Covid-19'un yeni türünün bulaş oranı açıklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğrayan türünün yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu bildirildi.

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Güney Afrika Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Salim Abdool Karim, "510Y.V2" olarak isimlendirilen türün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir verinin bulunmadığını ancak çok hızlı şekilde yayıldığını açıkladı. 

Söz konusu türün bir önceki türlere nazaran yüzde 50 daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini belirten Karim, "Yeni türün Batı Cape'de 100 bin kişiye ulaşması 54 gün aldı halbuki ilk dalgada bu 107 gün sürmüştü" dedi. 

AŞILARIN ETKİLİ OLUP OLMAYACAĞI BİLİNMİYOR 
Mutasyonun, KwaZulu-Natal vilayetinde de yüzde 39 daha hızlı yayıldığını aktaran Karim, dünyada kullanılmaya başlanan aşıların bu türe karşı etkili olup olmayacaklarını bilmediklerini söyledi. 
 
Karim, aşılar hakkında konuşmak için erken olduğunu ifade etti. 

Afrika kıtasında Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 346 bini aşarken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 449'a yükseldi.
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