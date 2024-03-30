Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore doğum oranını arttırmak için hızlı trene umut bağladı /30 Mart 2024 07:38

Güney Kore doğum oranını arttırmak için hızlı trene umut bağladı

Güney Kore başkent Seul'ün merkezi ile dış mahalleleri arasındaki seyahat süresini kısaltacak yeni bir hızlı tren hizmeti başlatıyor. Yetkililer projenin daha fazla genci şehir dışında ev sahibi olmayı düşünmeye ve bebek sahibi olmaya teşvik etmesini umuyor.

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Hızlı tren projesi ile başkent dışına yerleşmeyi düşünen genç aileler için işe gidiş-geliş süresinin kısaltılması hedefleniyor.

134 trilyon won (99,5 milyar dolar) değerindeki Great Train eXpress (GTX) adlı hızlı yeraltı tren projesi, 2035 yılına kadar başkentin merkeziyle birkaç dış bölgeyi birbirine bağlayacak.

Cumartesi günü hizmete girecek olan hat tam olarak faaliyete geçtiğinde trenler saatte 180 kilometre hıza ulaşabilecek. Bu da GTX'i dünyanın en hızlı yeraltı sistemlerinden biri halne getirecek.

İşe gidiş-geliş süresi kısalacak

Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, cuma günü başkentteki Suseo'dan uydu kent Dongtan'a otobüsle 80 dakika olan gidip gelme süresini 19 dakikaya indirecek olan ilk hattın bir bölümünün açılışını yaptı.

Yoon işe gidiş geliş süresinin kısalmasının "insanların sabahları ve akşamları aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacağını" vurguladı.

Arazi Bakanı Park Sang-woo da GTX'in "insanlara işten sonra daha fazla boş zaman vermeyi" hedeflediğini belirtti.

Ancak bazı uzmanlar, GTX'in zaten aşırı kalabalık olan başkente daha fazla insan çekeceğini belirterek eleştiriyor ve Güney Kore'nin kırsal kesiminin canlandırılması gerektiğine işaret ediyor.
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