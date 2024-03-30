Milei'nin sivri dili, Arjantinli diplomatları sınır dışı ettirdi

Kolombiya'nın Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro hakkında "aşağılayıcı" yorumlar yaptığı gerekçesiyle Arjantinli diplomatların Kolombiya Büyükelçiliği'nden sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.



Açıklamada Milei'nin, CNN'e verdiği ve henüz tamamı yayınlanmayan röportajda, Petro'yu "terörist", "katil" ve "komünist" olarak nitelendirdiği ifadeler hatırlatıldı.



Bakanlığın açıklamasında, Milei'nin yorumunun "iki ülke arasındaki güveni zedelediği ve demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun onurunu incittiği" dile getirildi.



Ocak ayında Kolombiya, Milei'nin benzer yorumlarının ardından Arjantin Büyükelçisini geri çağırmıştı.



Kolombiya'nın ilk solcu başkanı Petro, uzun süre önce silah bırakmış olan M-19 gerilla hareketinin eski bir üyesi olduğunu gizlemiyor.



Milei röportajın bir bölümünde Petro'nun bir gerilla grubunun üyesi olan geçmişine atıfta bulunarak "Terörist katil olan birinden fazla bir şey beklenemez" ifadelerini kullanıyor.



Röportajın tamamının pazar günü yayınlaması bekleniyor.



Gustavo Petro ve Javier Milei, birbirine zıt siyasi ve ekonomik ideolojilere sahip liderler.



Petro, Kolombiya'nın uzun süredir ihmal edilen yoksullarına yardım etmek için sosyal programlar oluşturma vaatleriyle başkanlık seçimlerini kazandı.



Kendini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Milei ise üç haneli enflasyonu dizginlemek için bakanlıkları ve maliyetli programları ortadan kaldırıp hükümet harcamalarını kısma sözü verdi.



Hatta Milei, planladığı kesintilerin ne kadar agresif olduğunu göstermek için de seçim kampanyasında odun motoru kullandı.



Arjantin dünyanın en yüksek enflasyon rakamlarından birine sahip.



Milei daha önce Petro'yu ülkesini batıran "katil bir komünist" olarak nitelendirmiş, sosyalistleri de "insan dışkısı" olarak tanımlamıştı.



Petro ise sosyal medya hesabından, "Hitler'in söylediği de buydu" diye yanıt vermişti.