Samanyolu Haber /Dünya / Milei'nin sivri dili, Arjantinli diplomatları sınır dışı ettirdi /30 Mart 2024 07:41

Milei'nin sivri dili, Arjantinli diplomatları sınır dışı ettirdi

Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, Kolombiya lideri Gustavo Petro'ya 'terörist' demesinin ardından Arjantinli diplomatları sınır dışı etti.

SHABER3.COM

Kolombiya'nın Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro hakkında "aşağılayıcı" yorumlar yaptığı gerekçesiyle Arjantinli diplomatların Kolombiya Büyükelçiliği'nden sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Açıklamada Milei'nin, CNN'e verdiği ve henüz tamamı yayınlanmayan röportajda, Petro'yu "terörist", "katil" ve "komünist" olarak nitelendirdiği ifadeler hatırlatıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Milei'nin yorumunun "iki ülke arasındaki güveni zedelediği ve demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun onurunu incittiği" dile getirildi.

Ocak ayında Kolombiya, Milei'nin benzer yorumlarının ardından Arjantin Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Kolombiya'nın ilk solcu başkanı Petro, uzun süre önce silah bırakmış olan M-19 gerilla hareketinin eski bir üyesi olduğunu gizlemiyor.

Milei röportajın bir bölümünde Petro'nun bir gerilla grubunun üyesi olan geçmişine atıfta bulunarak "Terörist katil olan birinden fazla bir şey beklenemez" ifadelerini kullanıyor.  

Röportajın tamamının pazar günü yayınlaması bekleniyor.

Gustavo Petro ve Javier Milei, birbirine zıt siyasi ve ekonomik ideolojilere sahip liderler.

Petro, Kolombiya'nın uzun süredir ihmal edilen yoksullarına yardım etmek için sosyal programlar oluşturma vaatleriyle başkanlık seçimlerini kazandı.

Kendini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Milei ise üç haneli enflasyonu dizginlemek için bakanlıkları ve maliyetli programları ortadan kaldırıp hükümet harcamalarını kısma sözü verdi.

Hatta Milei, planladığı kesintilerin ne kadar agresif olduğunu göstermek için de seçim kampanyasında odun motoru kullandı.

Arjantin dünyanın en yüksek enflasyon rakamlarından birine sahip.

Milei daha önce Petro'yu ülkesini batıran "katil bir komünist" olarak nitelendirmiş, sosyalistleri de "insan dışkısı" olarak tanımlamıştı.  

Petro ise sosyal medya hesabından, "Hitler'in söylediği de buydu" diye yanıt vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milei'nin sivri dili, Arjantinli diplomatları sınır dışı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:56:51