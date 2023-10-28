Güngören'de 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü: Hasar gören 2 bina boşaltıldı

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çöken binadan beton parçalarının çarpmasıyla çevredeki iki bina zarar gördü.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, olay saat 17.00 sıralarında, Genç Osman Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada çökme meydana geldi.



Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna diğerinin ise duvarlarına çarptı. Balkon ve duvarlar yıkılırken, iki bina hızla boşaltıldı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, durum itfaiye, sağlık ve belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.