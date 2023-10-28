İsrail ordusu: Savaşta yeni bir aşamaya geçildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, televizyonlarda yayımlanan mesajında, İsrail-Filistin çatışmasında 3 haftanın geride kaldığını belirterek savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.



Halevi, İsrail birliklerinin Gazze Şeridi’nde “kara operasyonları” yürüttüğünü dile getirdi.



Halevi, hedefleri olan Hamas’ı yenmek ve Gazze’deki esirlerin geri alınması için kara harekatının gerekli olduğu yorumunda bulundu.



NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da düzenlediği basın toplantısında “Gazze savaşının kara operasyonuyla ikinci aşamaya girdiğini” söyledi. Netanyahu, Hamas'ın elinde tuttuğu rehineleri kurtarmak için her türlü çabayı sarf edeceklerini ekledi.



İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.



İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.



Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.



İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, bin 900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.



Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.