Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu: Savaşta yeni bir aşamaya geçildi /28 Ekim 2023 21:54

İsrail ordusu: Savaşta yeni bir aşamaya geçildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Filistin ile yaşanan çatışmalarda “yeni bir aşamaya geçildiğini” kaydetti.

SHABER3.COM

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, televizyonlarda yayımlanan mesajında, İsrail-Filistin çatışmasında 3 haftanın geride kaldığını belirterek savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

Halevi, İsrail birliklerinin Gazze Şeridi’nde “kara operasyonları” yürüttüğünü dile getirdi.

Halevi, hedefleri olan Hamas’ı yenmek ve Gazze’deki esirlerin geri alınması için kara harekatının gerekli olduğu yorumunda bulundu.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da düzenlediği basın toplantısında “Gazze savaşının kara operasyonuyla ikinci aşamaya girdiğini” söyledi. Netanyahu, Hamas'ın elinde tuttuğu rehineleri kurtarmak için her türlü çabayı sarf edeceklerini ekledi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, bin 900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail ordusu: Savaşta yeni bir aşamaya geçildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:24:02