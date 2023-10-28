Galatasaray, Çaykur Rizespor’u da geçip seriye devam etti: 0-1

Galatasaray 11. haftada Kasımpaşa ile 3 Kasım Cuma günü sahasında karşılaşacak. Çaykur Rizespor da 6 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.













Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.İlk yarıdaki oyunu beğenmeyen Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, devrede Mertens, Angelino ve Kerem Demirbay’ı çıkarıp yerlerine Ziyech, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira’yı aldı.Oyuna sonradan giren Sergio Oliveira 68. dakikada Galatasaray’ı öne geçirdi. Ceza sahası dışından Icardi’nin pasında gelişine sağ ayağıyla şutunu çeken Portekizli oyuncunun şutu Emirhan’a çarpıp kaleci Gökhan’ı çaresiz bıraktı: 1-0.70. dakikada Çaykur Rizespor kısa süreliğine gol sevinci yaşadı ancak yan hakemin bayrağı kalktı. Gustavo savunma arkasına sarkıp ceza sahasına girmeden uzak köşeye şutunu çekip topu filelere gönderdi ancak yan hakemin ofsayt bayrağı kalktı.Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 9. galibiyetini aldığı 10. haftada 28 puana yükselip maç fazlasıyla Fenerbahçe’den liderlik koltuğunu aldı.Sahasında bu sezon ilk kez yenilen Çaykur Rizespor da 14 puanla 9. sırada kaldı.14. dakikada Zaha’nın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Mertens’in üzerinden atladığı topa Kerem Aktürkoğlu’nun plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.16. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer’in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu’nun şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Muslera’nın kucağında kaldı.34. dakikada Torreira’nın ara pasında Mertens’in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.38. dakikada Mithat Pala’nın ara pasında hareketlenen Sauer, ceza sahası içerisine girdikten sonra sol ayağına alıp şutunda, top iyi yer tutan Muslera’da kaldı.45. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Kerem Demirbay’ın sağdan ceza sahası içine ortasında, Abdülkerim Bardakçı’nın ayak içi şutunda, Olawoyin filelere gitmekte olan topu kafa ile oyun alanına çeldi.Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere noktalandı.47. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içine pasında, Icardi’nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Minchev’in ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri’nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey’in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.69. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu’nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi’nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira’nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan’ı yanıltarak filelere gitti: 0-174. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer’in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Halil İbrahim Pehlivan’ın kontrol edip şutunda, yerden seken top kaleci Muslera’nın kucağında kaldı.77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete’nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan’dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.Mücadele, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.