Guterres’ten Kıbrıs çözümü önerisi

Guterres, önce Anastasiadis, ardından Akıncı ile görüştü. Yaklaşık 20'şer dakika süren buluşmalar sonrası Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya geldi. Adlon Gayriresmi görüşme sonrasında yazılı açıklama yapan Guterres, görüşmenin soruna odaklı ve samimi bir ortamda geçtiğini belirtti. Guterres, “Taraflar, siyasi eşitliğe dayanan iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelli bir çözüme kararlılıklarını ve bağlılıklarını teyit etti” dedi.







Açıklamada, “Durumun aciliyetinin farkında olan Türk ve Rum liderler, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün öngörülebilir bir gelecekte sağlanmasının, iki toplumun refahı için son derece önemli olduğu ve statükonun sürdürülemeyeceği konusunda anlaştı” denildi.





BM Genel Sekreteri ayrıca iki liderin de, iki yıllık aradan sonra müzakereleri yeniden başlatan 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Deklarasyon’a ve 30 Haziran 2017 tarihli “6 maddelik Guterres çerçevesine” bağlılıklarını teyit ettiklerini kaydetti. Antonio Guterres, bu kapsamda mümkün olan en kısa sürede aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı müzakereler için uzlaşılmış bir başlangıç noktası olarak görev yapmayı ve çabaları sürdürmeyi kabul ettiğini belirtti. Guterres, adadaki iki lideri ve üç garantör ülke İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'den yetkilileri bu koşullar üzerinde uzlaşmak için gayriresmi bir görüşmede bir araya getirmeyi planladığını belirtti.