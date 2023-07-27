‘Güvenli ve sorumlu’ yapay zeka için yeni adım

Forumun lobi çalışmalarında bulunmayacağını söyleyen OpenAI sözcüsü, yeni forum kapsamında yapay zeka modellerine ilişkin teknik değerlendirmelerin ve kamuya açık bir referans olması açısından kriterlerin paylaşılacağını belirtti.

Frontier Model Forum (Sınır Model Forumu) adını taşıyan birim, yasa yapıcılarla ve akademi dünyasıyla birlikte çalışarak şirketler ve hükümetler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştıracak.Forumun önümüzdeki aylarda danışmanlık kurulu, yönetim kurulu ve bir çalışma grubuyla birlikte kaynak oluşturması da bekleniyor.Microsoft Başkanı Brad Smith, “Yapay zeka teknolojileri üreten şirketlerin bunun güvenli, emniyetli olduğundan emin olma ve insan kontrolu altında olmaya devam etmesini sağlama sorumluluğu var” dedi.ABD hükümeti, yapay zeka teknolojilerinin yenilikçi yönüne odaklanırken, potansiyel riskleri azaltmak için önlemler aldığını bildirdi.Biden yönetiminin aralarında Google, Meta, Microsoft ve Amazon’un da olduğu teknoloji şirketleriyle yaptığı görüşmelerin ardından şirketler yapay zeka teknolojisinde riskleri en aza indirmek ve geliştirilen ürünlerin güvenli olmasını sağlamak amacıyla gönüllü olarak bir dizi önlem almayı kabul etmişti.Şirketler yapay zeka ürünlerini piyasaya sürmeden önce bu teknolojinin güvenli olduğundan emin olmak amacıyla bazı önlemleri hayata geçirmeyi planlıyor.