Obezite ilaçlarını temel ilaçlar listesine alınmadı

WHO'nun temel ilaçlar listesi, tüm işlevsel sağlık sistemlerinde erişilebilir olması gereken ilaçların bir katalogu.



Bu listeye dahil olan ilaçların erişilebilirliği artıyor. Uzmanlar, 2002 yılında listeye HIV ilaçlarının alınmasının yoksul ülkelerdeki AIDS hastalarının bu ilaçlara erişmesini kolaylaştırdığını kaydediyor.



Bir grup Amerikalı akademisyen, obezite ilaçlarının da ilk kez listeye eklenmesi önerisi getirmiş, özellikle de ilaç firması Novo Nordisk'in ürettiği Sexanda'nın etkin maddesi olan liraglutide’ye odaklanmıştı.



Ancak WHO uzmanlar paneli, “uzun vadeli klinik faydaların ve obez hasta popülasyonu üzerindeki güvenlik durumunun belirsizliği” nedeniyle zayıflama ilaçlarının listeye eklenmesine karşı çıktı.



WHO uzmanı Benedikt Huttner, bugünkü basın toplantısında, zayıflama ilaçlarının kullanım sürelerine ilişkin de belirsizliklerin söz konusu olduğunu, bu ilaçların kullanımı durdurulduğunda hastaların yeniden kilo almaya başladığını kaydetti.



Ancak Huttner, daha fazla uzun vadeli kanıt elde edildiğinde gelecekte zayıflama ilaçlarının da listeye dahil edilebileceğini söyledi.



WHO'nun temel ilaçlar listesi, orta ve düşük gelir düzeyine sahip ülkelerin hükümetleri için ilaç satın almada bir rehber işlevi görüyor.



Son listeye, multipl skleroz tedavisinde kullanılabilecek üç ilaç alındı.



Bu ilaçlar, biyoteknoloji firması EMD Serono ve Merck'ün geliştirdiği ve Mavenclad markası altında satılan kladribin; Teva'nın Copaxone markasıyla sattığı glatiramer asetat; Roche tarafından Rituxan/Mabthera markasıyla pazarlanan rituksimab.



Ebola virüsünün Zaire türünün tedavisinde kullanılan iki monoklonak antikor tedavisi de son WHO ilaçlar listesine eklendi. Bunlar; Ridgeback Biyoterapileri firmasının Ebanga adıyla sattığı anzuvimab ve Regeneron'un Inmazeb adlı ilacı. Inmazeb, atoltivimab, maftivimab ve odesivimab etkin maddelerinin karışımından oluşuyor.



Madde kullanımı bozukluklarının tedavisinde kullanılan naltrekson ve akamprosat da WHO listesinde yer alıyor. Beş yaş altındaki çocuklarda ağır beslenme yetersizliği tedavisinde kullanılan bir gıda maddesi de listeye eklendi.



WHO, toplamda temel ilaçlar listesine 36 yeni ilaç ekleyerek temel ilaçların sayısını yetişkinler için 502, çocuklar için 361'e çıkardı.



WHO uzmanları, COVID-19 içinse düzenli olarak güncellenen COVID tedavi kılavuzunu temel almayı önerdi.



İngiltere, Novo Nordisk'in ürettiği Ozempik ve zayıflama ilacı Saxenda'yı intihar düşünceleri oluşturduğu gerekçesiyle inceleyecek



İngiltere, bazı hastaların intihar etmeyi ya da kendilerine zarar vermeyi düşündüklerini bildirmesi üzerine Novo Nordisk'in geliştirdiği diyabet ve zayıflama ilaçlarını inceleme altına aldı. Avrupa Birliği, benzer bir soruşturmayı iki hafta önce açmıştı.



İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Dairesi (MHRA) Reuters'a, GLP-1 reseptör agonistleri olarak bilinen ilaç sınıfının güvenlik verilerini incelemeye başladığını açıkladı.

Bu kapsamda semaglutid etken maddesini içeren ve Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan Ozempik'in güvenlik verileri incelenecek.



Etkin maddesi liraglutid olan ve zayıflama tedavisinde kullanım onayı bulunan Saxenda da İngiltere'de incelemeye tabi tutuluyor. Saxenda, Novo Nordisk'in eski nesil GLP-1 ilacı olup, obezite tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak semaglutid içeren yeni ilaç Wegovy'den daha az etkinliğe sahip olmasıyla biliniyor.



Novo Nordisk, Reuters'a, MHRA'dan Pazartesi günü GLP-1 sınıfı ilaçlarla bağlantılı olası intihar düşüncelerinin değerlendirilmesine ilişkin bir talep aldıklarını bildirdi.



MHRA, AstraZeneca'nın geliştirdiği eksenatid etkin maddeli Tip 2 diyabet ilacı Bydureon'un da değerlendirmeye dahil edildiğini kaydetti.



Sanofi'nin liksisenatid ve Eli Lilly'nin dulaglutid ilaçları da MHRA değerlendirmesine tabi tutulacak.



Sanofi ve Eli Lilly, Reuters'a, MHRA'nin incelemesinden haberdar olduklarını bildirdi.



MHRA ise Reuters'a, değerlendirme sürecinin 12 Temmuz'da başlatıldığını belirtti, ancak sürecin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bilgi vermedi