Tüp fiyatlarına da zam geldi, işte güncel fiyatlar





İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası

Son zammın üstünden 1 ay geçmeden tüp fiyatlarına bir kere daha zam geldi. 12 kiloluk ev tüpünün fiyatı zam öncesinde 440 TL iken, zamla birlikte güncel fiyatı 480 TL'ye kadar çıktı.Zam sonrası güncel fiyatlar ise şöyle:Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 95,00 Türk LirasıAygaz 12 kg tombul ev tüpü: 480,00 Türk LirasıAygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 480,00 Türk Lirasıİpragaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirasıİpragaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirasıİpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirasıİpragaz 45 kg propan tüp: 1.785,00 Türk LirasıBizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk LirasıBizim Gaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk LirasıBizim Gaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk LirasıBizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk LirasıBizim Gaz 45kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası