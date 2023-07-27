Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü ekonomistten altın alacaklara acil çağrı /27 Temmuz 2023 08:13

Ünlü ekonomistten altın alacaklara acil çağrı

Altın alacaklara tavsiye veren ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu'dan önemli bilgiler geldi. Altının gramı 1701 TL'ye, onsu 1962 dolara yükselmişken Tunç Şatıroğlu hedefin 2050 seviyesi olduğunu belirtti.

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Altın fiyatları son zamanlarda gündemdeki en kritik konulardan biri oldu. Doların yükselişiyle rekor kırmaya devam eden altın fiyatlarının gidişatı dört gözle takip ediliyor.

TCMB faiz kararının ardından gözler FED faiz kararı açıklandı. Yatırımcılar altın almak için FED faiz kararının açıklanması sonrası harekete geçti. Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise FED faiz kararı sonrası perşembe ve cuma günlerine dikkat çekti ve cebinde parası olanlara yol gösterdi.

Altın ne zaman alınır ve satılır? İşte Tunç Şatıroğlu'ndan altın tavsiyesi.

ALTIN ALACAKLAR ELİNİ ÇABUK TUTSUN

FED'in 25 baz faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydeden Tunç Şatıroğlu altının genel olarak zaten yükseleceğini kaydetti ve "Eğer düşerse farklı bir sebepten ötürü düşer" dedi.

"Altın borcunuz olmasın" diye uyarıda bulunan Tunç Şatıroğlu altın fiyatlarında FED öncesinde veya sonrasında dalgalanmalar olabileceğini kaydetti.

FED faiz kararından sonra perşembe veya cuma günü ons altın 1950 doların üzerinde kalırsa hedefin 2000 veya 2050 dolar olduğunu belirtti. 1950'nin altına düştüğünde ise sat sinyali verdiğini söyledi. Bu durumda kısa vadeli düşüş trendi görülebileceği ve altının 1900 dolar seviyesine düşebileceğini de kaydetti.

"TL İLE ALACAKSANIZ ZATEN ALIN"

Kritik açıklamalarına devam eden Tunç Şatıroğlu, " 'Alayım mı satayım mı?' diyorsanız bu şekilde takip edin. TL ile alacaksanız zaten alın ister faiz kararından önce ister sonra..." dedi ve doların ne zaman yükseleceğinin bilinmediğini gerekçe olarak kaydetti.
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