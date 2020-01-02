Samanyolu Haber /Gündem / Hacı Boydak'a sosyal medya üzerinden adeta destek yağdı /02 Ocak 2020 00:33

Hacı Boydak'a sosyal medya üzerinden adeta destek yağdı

Tutuklanmadan önce mide kanseri ameliyatı geçiren ve yaşadığı sağlık problemlerine rağmen tahliye edilmeyen Hacı Boydak’ın yaşadığı zorlukları sosyal medyadan duyuran oğlu Mehmet Boydak'a sosyal medyadan adeta destek yağdı.

SHABER3.COM

3,5 yıldır tutuklu olan Boydak Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’ın, geçirdiği mide kanseri ameliyatına rağmen tahliye edilmemesine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

15 Temmuz’un ardından AKP iktidarının yürüttüğü tenkil sürecinde mallarına el konulan Boydak Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, 5 Ağustos 2016’da ağır hasta olmasına rağmen tutuklanmış ve Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.
 
Kayseri 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 11 yıl 10 ay 15 ün hapse mahkûm edilen Hacı Boydak’ın tutukluluğunun üzerinden 3,5 yıl geçti. Tutuklanmadan önce mide kanseri ameliyatı geçiren ve yaşadığı sağlık problemlerine rağmen tahliye edilmeyen Hacı Boydak’ın oğlu Mehmet Boydak, babasının yaşadığı zorlukları sosyal medyadan duyurmuştu.

Hacı Boydak’ın yaşadığı ağır şartlar nedeniyle hastalığının yeniden nüksetme tehlikesi olduğunu belirten Mehmet Boydak’a, sosyal medya kullanıcılarından destek geldi. #HastaTukuluBoydakaTahliye tagı açan sosyal medya kullanıcıları, Hacı Boydak’ın ülkeye, memleketi Kayseri’ye yaptığı yatırımları ve yardımlarını hatırlatarak tahliyesini istedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hacı Boydak'a sosyal medya üzerinden adeta destek yağdı Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Pickup donmuş göle gömüldü

Pickup donmuş göle gömüldü

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Papa'nın kızdığı an

Papa'nın kızdığı an

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:27:24