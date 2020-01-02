Hacı Boydak'a sosyal medya üzerinden adeta destek yağdı

3,5 yıldır tutuklu olan Boydak Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’ın, geçirdiği mide kanseri ameliyatına rağmen tahliye edilmemesine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
15 Temmuz’un ardından AKP iktidarının yürüttüğü tenkil sürecinde mallarına el konulan Boydak Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, 5 Ağustos 2016’da ağır hasta olmasına rağmen tutuklanmış ve Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.
Kayseri 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 11 yıl 10 ay 15 ün hapse mahkûm edilen Hacı Boydak’ın tutukluluğunun üzerinden 3,5 yıl geçti. Tutuklanmadan önce mide kanseri ameliyatı geçiren ve yaşadığı sağlık problemlerine rağmen tahliye edilmeyen Hacı Boydak’ın oğlu Mehmet Boydak, babasının yaşadığı zorlukları sosyal medyadan duyurmuştu.
Hacı Boydak’ın yaşadığı ağır şartlar nedeniyle hastalığının yeniden nüksetme tehlikesi olduğunu belirten Mehmet Boydak’a, sosyal medya kullanıcılarından destek geldi. #HastaTukuluBoydakaTahliye tagı açan sosyal medya kullanıcıları, Hacı Boydak’ın ülkeye, memleketi Kayseri’ye yaptığı yatırımları ve yardımlarını hatırlatarak tahliyesini istedi.