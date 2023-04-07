Hak arayışı Meclis’te: KHK’lı öğretmen Özcan Solmaz tahliye bekliyor

Hizmet Gönüllülerine yönelik davalar kapsamında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Özcan Solmaz, Sincan T Tipi Cezaevi’ndeki İdare ve Gözlem Kurulu’nun çelişkili raporları nedeniyle infazı bitmiş olmasına rağmen tahliye edilmiyor.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Solmaz’ın durumunu Meclis’te düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

KHK’lı öğretmen Özcan Solmaz, infaz süresini tamamlamış olmasına rağmen Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun “Psikolojik olarak sosyal hayata uyuma hazır olmadığı gözlemlenmiştir” raporu nedeniyle tahliye edilmiyor.





Solmaz’ın hükümlü bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevi’ndeki İdare ve Gözlem Kurulu’nun önceki raporlarında böyle bir gerekçe olmadığını belirten yakını K. Solmaz, Kronos’tan Sevinç Özarslan’a şunları anlatmıştı:





“Cezaevi kurulunun verdiği raporlar sürekli çelişkili. Bir yıl önce ‘psikolojik olarak iyi, insani ilişkilerinde sorun yok, uyumlu’ ancak ‘pişman’ olduğuna dair samimi bulmadıklarını söyleyerek denetimli serbestlik hakkını vermediler. 14 Şubat 2022’te denetimli serbestlik hakkı kazandı. 22 Şubat 2023’te ise şartlı tahliye hakkı kazandı ama yine tahliye yok. Her iki hakkı da elinden alındı. Bu sefer gerekçe olarak ‘psikolojik olarak sosyal hayata uyuma hazır değil’ dediler. Psikolojik olarak orada ekstra bir şey mi yapılıyor, insan orada kaldıkça daha mı hazır olacak. Bir anda psikolojik sorun ortaya çıkardılar.” dedi.





“HAKİMLİK SOLMAZ’IN İTİRAZINI HAKLI BULDU, SAVCI İTİRAZ ETTİ”





Gülen cemaatine yönelik davalar kapsamında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Özcan Solmaz’ın yakını K. Solmaz, 2016’dan bu yana geçirilen süreci şöyle anlattı:





“Özcan Solmaz 28.07.2016 tarihinde gözaltına alındı, 25.08.2016 tarihinde tutuklandı. 02.05.2019 tarihinde 8 yıl 9 ay hapis cezası ve hükmen tutukluluk halinin devamına kararı verildi. Karar İstinaf ve Yargıtay aşamalarından geçti ve verilen karar onanarak kesinleşti.





Kendisi halen Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunuyor. Solmaz’a verilen cezanın infazı 14.02.2022 tarihinde bitmesine rağmen Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu denetimli serbestlik hakkını vermedi. Bunun üzerine infaz hakimliğine, ağır ceza mahkemesine ve Anayasa Mahkemesi’ne itiraz ile başvurular yapıldı ancak reddedildi. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, denetimli sürecinde Solmaz’ın yaptığı itirazı aslında haklı buldu, ‘kanuna ve usule uygun değildir’ dedi. Savcı itiraz edince tekrar reddettiler.





“ZATEN HAKSIZ YERE TUTUKLANDI, İNFAZI BİTTİĞİ HALDE BIRAKMIYORLAR”





Denetimli serbestlik süresini de cezaevinde geçirdikten sonra 22.02.2023 tarihinde Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu yeniden toplandı. Değerlendirme raporu olumlu olmasına rağmen yine tahliye edilmedi ve Haziran 2023 tarihine kadar gözlem süresinin devamına karar verildi. Solmaz cezasının infazı bittiği halde cezaevinde tutuluyor. Kendisi zaten haksız yere tutuklandı. 1,5 aydır verilmeyen tahliyesi, daha ne kadar süreceği bilinmeyen tutukluluğuyla zulüm devam ediyor. Acil tahliye talep ediyoruz.”