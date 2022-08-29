Hakan Fidan ,Suriye Muhaberat Başkanı ile görüştü

Türkiye ile Suriye yönetimiyle görüşmelere ilişkin tartışmalar sürerken Milli İstihbarat (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük ile Moskova'da gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi.





Öne sürülen iddiaya göre, Muhaberat Başkanı Memlük Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim belirlenmesini talep etti.





Fidan ise Türkiye adına Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" talebini yineledi.





Londra'dan yayın yapan Suudi gazetesi Şark ül Evsat'ın haberine göre, Türkiye ile Suriye arasında görüş ayrılıkları öne çıkmasına rağmen, Rusya'nın iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.





'TEMMUZ AYINDA MOSKOVA'DA BULUŞTULAR'

Habere göre Putin, Esad ve Erdoğan'ı birbirlerini iyi de tanıyan istihbarat başkanlarını temmuz ayında Moskova'da yapılacak bir dizi gizli görüşmeye göndermeleri için ikna etti. Görüşmelerin kısmen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından yönetildiği, Memluk ile Fidan'ın karşılıklı olarak uzun ve uç noktalara uzanan bir talepler listesi sunduğu belirtildi.