Samanyolu Haber /Dünya / Fethi Başağa hakkında yakalama emri çıkartıldı /29 Ağustos 2022 11:03

Fethi Başağa hakkında yakalama emri çıkartıldı

Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcılığı, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa ve Usame Cuveyli hakkında başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle yakalama emri çıkardı.

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Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcısı Tümgeneral Mesud Erhume; polis, istihbarat servisleri ve ülkedeki tüm güvenlik teşkilatına yazılı talepte bulundu.

Erhume, Başağa'nın yanı sıra Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli, Başağa hükümetinin Eğitim Bakanı Muhammed Abdulcelil ve Demokrasi Partisi Başkanı Muhammed Savvan'ın yakalanmasını istedi.

Öte yandan, Başağa, yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan olaylardan başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi ve hükümet yetkililerini sorumlu tuttu.

Askeri Savcı Erhume bugün, Başağa, Cuveyli, Abdulcelil ve Savvan'ın ülke dışına çıkışlarının yasaklanmasını istemişti.
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