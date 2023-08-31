Samanyolu Haber /Gündem / Hakem kurulu Erdoğan'a gollük pas mı verdi; Memur zammında sinsi oyun iddiası /31 Ağustos 2023 15:22

Hakem kurulu Erdoğan'a gollük pas mı verdi; Memur zammında sinsi oyun iddiası

Memur zammının açıklanması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Düşük bulunan zam oranının ardından gözler son kararı verecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla hayata geçirilen 'düşük faiz' politikası nedeniyle Türkiye'de yaklaşık iki yıldır resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanıyor. Enflasyon, cari açık ve döviz kurları görülmemiş seviyelere ulaşırken, bugün belirlenen memur zammı mevcut hayat pahalılığı nedeniyle tepki çekiyor.

Uzlaşmazlık nedeniyle gidilen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Yani, hükümetin teklifini aynen onaylamış oldu.

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası'nın 2024 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 33 olduğunu hatırlatarak verilen karara tepki gösterdi; Hakem Kurulu resmen sizi daha da yoksullaştıracağım, diyor" ifadesini kullandı.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu, son kararın Erdoğan tarafından verileceğine dikkati çekerek "Bu gollük pası normal şartlarda asla kaçırmaz bakalım üstüne yüzde kaç ilave edecek?" diye yazdı.
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