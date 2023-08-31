İddia: İstanbul için en güçlü adaydı, Erdoğan'la arası açıldı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.







Bu kapsamda şimdiye dek kulislerden birçok bilgi yansıdı. Genel duyumlar İstanbul için en çok eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in isimlerinin konuşulduğu yönünde.





TV100 yazarı Kübra Par, şimdilerde AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kurum'un, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'le verdiği fotoğrafı da bu kapsamda değerlendirdi.







"Aslında bu fotoğraf bir İstanbul milletvekilinin seçmenlerine verdiği mesajdan ziyade adaylık yarışında kendini hatırlatma hamlesi olarak okunmalı" diyen Par, kulislerden edindiği duyumları da paylaştığı yazısında şunları kaydetti:





"AK Parti'de İBB adaylığı konusunda rekabet kızışıyor. Seçimden önce Kurum'un adaylığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Katıldığı yayınlarda İstanbul için kentsel dönüşüm planlarını anlatmaya başlamıştı.





Daha önce Erdoğan’ın aday olduğu sıradan milletvekili adayı gösterilmesi nedeniyle kendisine 'Erdoğan’ın prensi' deniliyordu. Fakat son birkaç ay içinde ne olduysa oldu ve Kurum adaylar arasında bir aday durumuna düştü.





Cumhurbaşkanı ile arasının açıldığı dedikoduları yayıldı. Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu, Süleyman Soylu, Ergün Turan, Şadi Yazıcı’nın isimleri dillendirilmeye başladı.





(Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu listedeydi ama o açıklama yaparak gündeminde olmadığını beyan etti.)





Bence Cumhurbaşkanı bilinçli olarak bu isimler arasındaki rekabeti serbest bırakıyor ve şimdilik uzaktan izliyor. Aday belirleme günü geldiğinde saha araştırması ve temayül yoklaması yaparak kazanma ihtimali en güçlü adayı belirlemeye çalışacak.





Tüm bu belirsizliğe rağmen Murat Kurum en iddialı aday pozisyonunu koruyor."





AKP'YE YAKIN ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİN ANKETİNDE BİRİNCİ SIRADAYDI

Kurum, AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma Şirketi'nin katılımcılara "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olmalı?" sorusunu yönelttiği anketinde yüzde 18.2'yle açık ara denilebilecek bir farkla birinci sıradaydı.





Kurum'u yüzde 10.2'yle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu takip ediyordu.