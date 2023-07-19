Samanyolu Haber /Dünya / Hakkında yakalama kararı olan Putin, liderler zirvesine katılmayacak /19 Temmuz 2023 17:14

Hakkında yakalama kararı olan Putin, liderler zirvesine katılmayacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı nedeniyle Putin'in, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılamayacağı belirtildi. Putin'i Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un temsil edeceği kaydedildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan, Putin'in BRICS zirvesine katılım durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, zirvede Putin'i Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceği kaydedildi. Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'in, UCM'nin yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini açıklamıştı.

BRICS LİDERLER ZİRVESİ 22 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor. BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor. Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek. 
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