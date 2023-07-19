Samanyolu Haber /Gündem / Külünk ekonomik krizin sebebini yine görmedi: "Servet sahipleri ek vergi talep etsin" /19 Temmuz 2023 17:20

Külünk ekonomik krizin sebebini yine görmedi: "Servet sahipleri ek vergi talep etsin"

Zamlara tepki göstermeye devam eden AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, bu sefer zenginlerin 'elini taşın altına sokması gerektiğini' söyledi.

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Cumhurbaşkanı kararı ile bazı ürünlerde özel tüketim vergisinin artması gündemdeki yerini koruyor.

Zamlara daha önce tepki gösteren AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk, bu kez Türkiye’nin zenginlerine çağrı yaptı.

Külünk, Türkiye’nin ilk 50 bin ve 100 bin zenginini göreve davet ederek, "Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin, ‘Biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz’ deyin” ifadelerini kullandı.

'SERMAYE GÜCÜNÜN KENARDAN İZLEMESİ KABUL EDİLEMEZ'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Külünk, "Evet dünya ekosistemi türbülansı içerisinde. Türkiye doğal olarak bu türbülanstan etkileniyor. Pandemi, savaş, deprem gibi çok büyük olaylar büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır. Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır. Ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız. Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez. Emekçiler, sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık yüzde 70'i dolaylı vergileri ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahipleri sermaye sahipleri her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemesi kabul edilemez" dedi.

Külünk ifadelerine şöyle devam etti, "Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile; esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak 'biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız' diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın. Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin. Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin. Taşın altına gövdesini koyan milletimizin yanında durun." 
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