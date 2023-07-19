Odessa’ya bu güne kadarki en büyük saldırı oldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya, Ukrayna’nın Kırım Köprüsünü vurmasının ardından başlattığı ‘intikam’ saldırılarında ikinci gecede de Odessa’ya saldırdı.





Odessa belediye başkanı Gennady Truhanov, sosyal ağlarda yaptığı açıklamada Rus saldırılarının başlangıcından bu yana şehre yapılan en büyük saldırı olduğunu duyurdu. "Şimdiye kadarki en kötü gecelerden biri," dedi.

Kiev’in yöenimi ise yaptığı açıklamada ‘tüm saldırılar hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü’ denildi.





Öte yandan Odessa askeri yönetiminin sözcüsü Serhiy Bratçuk çarşamba günü Telegram kanalında yayınladığı sesli mesajda saldırıyı “çok güçlü, gerçekten çok büyük” olarak tanımladı. “Cehennem gibi bir geceydi” diyen Bratçuk, hasar ve kayıplarla ilgili ayrıntıların daha sonra ortaya çıkacağını kaydetti.





Odessa Valisi Oleg Kiper ise yaptığı açıklamada “büyük bir saldırı” olduğunu belirterek halktan sığınaklarda kalmasını istedi. Ukrayna hava kuvvetleri Karadeniz’den Kalibr füzelerinin fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.





Sadece Odessa’da değil Ukrayna genelinde çok sayıda bölgede gece boyunca hava saldırısı alarmı verildi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere farklı bölgeler insansız hava aracıyla saldırıların hedefi oldu.





Kiev’den sorumlu Ukraynalı askeri yetkili Serhiy Popko Telegram kanalında yaptığı açıklamada “Tüm Ukrayna için, özellikle de güneyde, Odessa’da hava saldırılarının yaşandığı zor bir gece” dedi. Popko, Kiev’e yönelik saldırıda bazı hasar ve kayıplar yaşandığını da sözlerine ekledi.





Ukrayna’nın tahıl ihracatında ana limanlarından biri olan Odessa’ya saldırılar, pazartesi günü Rusya’yı Kırım Yarımadası’na bağlayan köprüye yönelik saldırıların ardından geldi.