Ukrayna’dan çok sayıda patlama haberi var!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Kırım köprüsüne düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Rusya’nın füze ve İHA saldırıları üst üste ikinci gece de devam ediyor.





Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinde güçlü patlamalar meydana geldi ve bir hava saldırısı alarmı verildi.





Gece ilk patlama haberleri Harkov’dan geldi. Şehrin farklı noktalarında güçlü bir patlama bildirdi. İlk darbe Osnovyansky bölgesinin lojistik terminali bölgesine ve mühimmat deposuna vuruldu.





Daha önce, medya ve telegram kanalları, Ukrayna topraklarına yönelik birleşik saldırılar ve liman ve askeri tesislerde patlamalar yaşandığını duyurmuştu.





Gecenin ilerleyen saatlerinde Harkov, Poltava ve Kirovograd bölgelerinin yanı sıra Kiev ve Zaporojye bölgesinde de sirenler çalmaya başladı, hava saldırısı alarmı verildi.





Ardından, bir biri ardına Ukrayna'nın diğer şehirlerinden patlama haberleri gelmeye başladı.





Zaporojye, Dnepropetrovsk ve Sumy bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.





Yerel makamlar saldırılar hakkında yorum yapmadı.





Pavlograd ve Odessa'ya da yeni saldırılar olduğu bildirildi.





Rus kamikaze insansız hava araçlarının da kullanıldığı saldırılarda özellikle Ukrayna altyapısı vuruluyor.





Ayrıca bazı haberlere göre, Kuzey Kafkasya'daki bir hava üssünden dört ve doğu sınırından da dört olmak üzere tam 8 adet Tu-22m3 bombardıman uçağının gece havalandığı ve Ukrayna’daki çeşitli askeri ve altyapı hedeflerini vurduğu kaydedildi. Savunma Bakanlığı bu bilgi hakkında henüz yorum yapmadı.





Özellikle Odessa’daki bazı hedeflere, büyük bir birleşik saldırı gerçekleştirildiği iddia ediliyor.





Bazı Telegram Kanalları saldırılar sonucu Odessa bölgesindeki Ilyichevsk şehrinde güçlü bir patlama duyulduğunu bildiriyor.





Sadece Odessa'da değil, Kiev, Zaporojye, Harkov, Kirovograd ve Ukrayna'nın bazı bölgelerinde de patlamalar oldu.





Köprü saldırısından Ukrayna’yı sorumlu tutan Moskova misilleme yapacağını açıklamıştı