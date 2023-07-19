Samanyolu Haber /Gündem / MİT'in adam kaçırmalarıyla ilgili önemli karar: Kosova eski İstihbarat Başkanına hapis /19 Temmuz 2023 18:40

MİT'in adam kaçırmalarıyla ilgili önemli karar: Kosova eski İstihbarat Başkanına hapis

2018 yılında 5 öğretmen, 1 doktor toplam 6 Türk vatandaşının MİT’in operasyonuyla kaçırılarak Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili Kosova’da görülen davada karar açıklandı. Kosova eski İstihbarat Başkanı, ‘makamını ve görevini kötüye kullanmaktan’ suçlu bulundu ve 4 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

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MİT'in yurt dışından yaptığı hukuksuz adam kaçırmalarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kosova'da davaya bakan mahkeme, MİT ile iş birliği yapan eski Kosova İstihbarat Başkanı hakkında hapis kararı verdi. 

Haberi duyuran gazeteci Adelina Sfishta, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında Kosova’da çalışma ve oturma izinleri bulunan Gülen hareketine mensup, 5 öğretmen ve 1 doktor, Kosova kanunlarına aykırı bir şekilde Kosova İstihbaratı tarafından sınırdışı edilmiş ve Türk İstihbaratına teslim edilmişti…

Yasadışı bu işlem üzerine, Kosova İstihbarat başkanı görevden alınmış ve mahkemeye verilmişti. Mahkeme neticelendi. Kosova Eski İstihbarat başkanı; “makamını ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulundu” ve 4 yıl 8 ay hapse mahkum oldu."



NE OLMUŞTU?
MİT’in 29 Mart 2018’de Kosova’da yerel istihbaratla birlikte yürüttüğü operasyonda kaçırılarak Türkiye’ye getirilen 5 eğitimci ve 1 doktor, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Kosova’daki Mehmet Akif Kolejleri’nde çalışan Mustafa Erdem, Yusuf Karabina, Kahraman Demirez, Cihan Özkan, Hasan Hüseyin Günakan ve Adli Tıp çalışanı kardiyolog Prof.Dr. Osman Karakaya’nın iki hafta boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu ortaya çıkmıştı.

BAŞBAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: BANA BİLGİ VERİLMEDİ
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini söylemişti. Haradinac, “Bugün, Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Ben, başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden, yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim. Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil.” ifadesini kullanmıştı. Skandal üzerine istihbarat başkanı görevden alınmıştı.
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