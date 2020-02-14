Samanyolu Haber /Dünya / Halep'te Suriye helikopteri düşürüldü /14 Şubat 2020 15:31

Halep'te Suriye helikopteri düşürüldü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Suriye ordusuna ait helikopter düşürüldü.

SHABER3.COM

Muhalifler ve Suriye ordusu arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi. 

Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü. 

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, helikopter askeri uçuş gerçekleştirdiği sırada Halep'in el-Atarib yerleşimi üzerinde vuruldu. Helikopterin El Nusra militanları tarafından vurulduğunu belirten muhabir, uçağın hangi noktadan hedef alındığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti.

Öte yandan, muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Suriye ordusunun Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü. 

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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