Samanyolu Haber /Gündem / Halil Sezai'nin tutukluluğuyla ilgili yeni gelişme /23 Eylül 2020 19:40

Halil Sezai'nin tutukluluğuyla ilgili yeni gelişme

Komşusunu dövmesi sonrasında tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutuklama kararına itirazda bulundukları belirtildi.

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Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Tuzla'da geçen hafta komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.

Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor.
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