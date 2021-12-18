Samanyolu Haber /Politika / Halk sefalet içinde yüzerken Saray'a tanesi 1.8 milyona 3 Mercedes! /18 Aralık 2021 07:49

Halk sefalet içinde yüzerken Saray'a tanesi 1.8 milyona 3 Mercedes!

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bütçe görüşmelerinde konuştu. Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı için alınan Mercedes S-600 Guard marka aracın faturasını açıkladı.

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30 Mart 2021'de sipariş edilen aracın fiyatı 474 bin 950 Euro oldu. Buna yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendi. Böylece bir araca 1 milyon 793 bin Euro (dünkü kapanış kuruna göre 34.7 milyon lira) ödendi.

3 ADET ALINDI

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre Yavuzyılmaz bu araçtan 3 adet alındığını söyledi. İktidarın ekonomik politikasını eleştiren Yavuzyılmaz, “AKP ekonomiyi berbat yönettiği için, Türk lirası değer kaybetti, dolar ve Euro yükseldi, Hazine de kur farkı ödedi. Sayıştay raporlarına göre, 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı krediler için ödediği kur farkı tutarı 16 milyar 230 milyon lira oldu” dedi.

NELER YAPILABİLİRDİ?

Kur farklarını değerlendiren CHP'li vekil zarar edilmeseydi ne tür hizmetler yapılabileceğini şöyle anlattı: “2019'daki kur farkı tutarı 10 milyar 117 milyon lira, 2018'de 25 milyar 117 milyon lira. 2014–2020 yılları arasında ödenen kur farkı toplamı ise 77 milyar 949 milyon lira, eski parayla 77 katrilyon lira oldu. Bu parayla 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osmangazi Köprüsü, 8 Çanakkale Köprüsü, 6 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırdı. 500'er yataklı 5.440 devlet yurdu yapılırdı.”

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