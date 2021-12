İşte Avrupa ülkelerinin aldığı yeni Covid-19 önlemleri

İtalya

Uzmanlar Omicron'un yanı sıra Delta ve diğer varyantların da yayılmaya devam ettiğini hatırlatarak Covid-19'a karşı aşılanmanın hastalığa karşı en iyi koruma yöntemi olduğunu vurguluyor.Bu nedenle birçok Avrupa ülkesi aşılama kampanyasına 5 yaş ve üzeri çocuklar da eklendi. Salgınla mücadele edebilmek için kapanma önlemleri arttırılırken, birçok ülke tepkilere rağmen, Covid-19 aşısı olmayanlara karşı bazı kısıtlamaları hayata geçirmeye başladı.Birleşik Krallık'ın genelinde Omicron varyantının toplumda hızla yayılmasıyla vaka sayısı keskin bir yükselişe geçti. Yeni vaka sayısı bugün 93 bini geçerek bir gün önceki 88 bin rekorunu kırdı. Uzmanlar ülkede hem Delta hem de Omicron salgınının aynı anda yaşandığını ve her iki günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını belirtiyor.Üst düzey sağlık yetkilileri bu hızlı yayılma ile ülkede vaka sayısının çok kısa bir sürede zirve yapacağını, yine kısa bir sürede de azalışa geçeceğini, ancak bir anda artan hasta sayısının oransal olarak hastane ve sağlık kurumlarına getireceği yükten çekindiklerini vurguluyor.Bu kaygı sebebiyle halk sağlığı yetkilileri Noel kutlamalarında önceliklerin belirlenmesini tavsiye ediyor. Pub ve restoran sahipleri ise bu tavsiyeye kulak veren binlerce kişinin Noel kutlama yemek ve partilerini iptal etmesinden şikayetçi.Salgınla en doğru mücadelenin üçüncü doz aşıların bir an önce geniş kitlelere yapılması olduğunu savunan hükümet, bu tedbir nedeniyle yeniden kapanmalara ihtiyaç olmayacağını ifade ediyor. Ancak hızla gelen yeni dalga özellikle eğlence ve konaklama sektörü için yeniden kapanma korkusunu beraberinde getiriyor. Artan kaygılar üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmi ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönen Maliye Bakanı Rishi Sunak hükümetin istihdam ve iş yerlerinin korunması için elinden geleni yapacağını kaydediyor.İngitere'de maske kullanımı yaygınlaştı, gece kulübü, spor salonu ya da stadyumlara girişte de Covid-19 pasaportu ya da negatif test sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor.Galler ise bunlara ek olarak mağaza ve işyerlerinde kaldırılan bazı sosyal mesafe kurallarını yeniden uygulamaya hazırlanıyor. Galler'de ayrıca gece kulüpleri 26 Aralık'tan itibaren kapılarına kilit vuracak.Ülkedeki kapanma tedbirleri 12 Aralık'ta sona erdi. Bu haftadan itibaren kişilerin ya iki doz Covid-19 aşısı olduğu ya da Covid-19 hastalığı geçirdiğini belgeleyen "2G" sertifikasına sahip olmayanların işe gitmek ve çok temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında evden çıkmasına izin verilmiyor.Restoranlar için saat 11'de kapanma kuralı uygulanıyorve ayrıca toplu taşıma araçlarına ve iç mekanlara girişte FFP2 tipi maske kullanılması zorunluluğu buunuyor.Şubat ayından itibaren bütün yetişkinlere Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi. Ülkenin bazı bölgelerinde 5 yaş üzeri çocuklara Covid-19 aşısı yapılmaya başladı.Ülkede 10 binlerce kişi zorunlu aşı ve diğer tedbirlerini protesto etmek için geçtiğimiz hafta sonu başkent Viyana'da sokağa döküldü. Hükümet ise ülkedeki aşısı olma düzeyinin düşüklüğünden rahatsız.Ülkede Covid-19 aşısı yaptırma oranının düşük olması sebebiyle aşılı olmayanlara karşı bazı kısıtlamalar getirmeye hazırlanan Rus yetkililer halk tepkisi nedeniyle geri adım attı.Hükümet ve Rus parlamentosunun ortak kararı ile geri alınan yasa tasarısında tam doz aşı yaptırdıklarını, tıbbi gerekçeyle aşıdan muaf olduklarını ya da hastalanıp iyileştiklerini belirten Covid-19 sağlık karnesini göstermeyenlerin iç ve uluslararası uçuşlara ve trenlere binmesi yasaklanıyordu.Bununla birlikte aşılı olmayanlara diğer kamusal alanlarda benzer kısıtlamalar getiren ikinci bir yasa tasarısı dün kabul edildi. Uygulamaların önümüzdeki yıl şubatta hayata geçmesi bekleniyor.Yasa tasarılarının hazırlandığı dönemde Rusya salgındaki en yüksek can kaybıyla sonuçlanan en büyük dalgayı yaşadı. Bunda düşük aşılama oranı, nispeten az tedbiler ve halkın bu kısıtlamalara karşı gevşek yaklaşımı sebep olarak gösteriliyor.146 milyon kişinin yaşadığı Rusya'da nüfusun yarısından azı Covid-19 aşısının iki dozunu yaptırdı. Bu durumun Rusların aşı olma konusunda tedirginliğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Koronavirüs aşısı için ilk onay veren ülkelerden olan Rusya'da kendi üretimi Sputnik V ve üç başka yerli aşı bol miktarda bulunduğu bildiriliyor.Covid-19 dalgasının kendini gösterdiği Danimarka'da öğrenciler 15 Aralık'tan itibaren Noel tatili öncesi son okul günlerinde uzaktan eğitilecek. Başbakan ayrıca mümkün olduğunda evden çalışılmasını istedi.12 Aralık'tan bu yana Covid-19 pasaportu zorunluluğu getiren hükümet ayrıca gece kulüplerinin, barların ve restoranların gece yarısı kapanması talimatını verdi. Ayakta 50 katılımcıdan fazla konserler yasaklandı, oturmayan kişiler için maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün başlayacak tedbirlerin en az dört hafta süreyle uygulanacağı belirtildi.Ülkede ayrıca 40 yaş ve üzeri için üçüncü doz aşılamaların öne çekilerek Omicron varyantına karşı tedbirlerin arttırılması amaçlanıyor. Yetkililer Omicron'un ülkede önümüzdeki haftadan itibaren en yaygın varyant haline gelmesini bekliyor.Covid-19 vakalarının artışına karşı tedbir olarak yeni kısıtlamalar açıklayan Norveç hükümeti restoranların sosyal mesafe uygulamasına geçmesini istedi. Kamusal etkinliklerin kapasitesi 50 kişi ile sınırlandı ve önceden rezervasyon zorunluluğu getirildi.Evden çalışma kuralı da hayata geçirildi. Ev toplantıları 10 kişi ile sınırlandı, Noel ve yeni yıl kutlamalarında ise bu sayı 20'ye çıkarıldı. Hem Omicron hem de Delta'nın ülkedeki vakaları tetiklediği, hastane ve yoğun bakımda yatan hasta sayısının arttığı ülkede yeni önlemlerin en az dört hafta uygulanacağı açıklandı.Toplu taşımada ve alışverişte maske kullanılması tacvsiye edilyor. Ülkeye girişten 24 saat önce hızlı test zorunlu, sonucunun pozitif çıkması halinde ise PCR testi yapılması gerekiyor.Almanya parlamentosu geçen hafta Covid-19 aşılarının hastane, huzur ve bakım evi çalışanlarına zorunlu kılan yasayı büük çoğunluk desteğiyle onayladı.Ayrıca geçen haftadan itibaren temel ihtiyaç ürünü satmayan mağazalar, restoranlar, spor ve kültür tesislerine girişte aşı olmayanların alınmasını engelleyen uygulama hayata geçti. Uygulama ülkede aşı karşıtlarının giderek şiddete yönelen eylemlerini tetikledi.Ülke nüfusunun yüzde 70'e yakının iki doz aşı yaptırdığı ülkede hükümetin hedefi en az yüzde 75'i yakalamak. Ülkenin bazı eyaletlerinde 12 yaş altı çocukların aşılanmasına da başlandı.Omicron varyantının ülkedeki yayılımının henüz düşük olduğunu ve bu durumu sürdürmeyi amaçladığını belirten hükümet bu doğrultuda bir dizi tedbir açıkladı ve Omicron'un yaygın hale geldiği İngiltere'den zorunlu olmayan seyahatleri yasakladı.10 Aralık'tan bu yana gece kulüplerinin dört hafta süreyle kapalı olduğu ülkede aşılama kampanyasına hız veriliyor. Hükümet bu kapsamda bütün yetişkinlerin Covid-19 sağlık pasaportlarının süresinin uzatılabilmesi için üçüncü doz aşılarını tamamlaması koşulunu getirdi.Son verilere göre ülkede 12 binden fazla Covid-19 hastası bulunuyor, bunların 2 binden fazlası yoğun bakımda tedavi görüyor.67,4 milyonluk Fransa'da nüfusun yüzde 76,8'i iki doz aşı yaptırdı.İtalya'da hükümetin 6 Aralık'ta getirdiği yeni kurallar gereğince aşılama durumunu gösteren "süper" sağlık pasaportu olmayanlara bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Buna göre yalnızca süper pasaport sahiplerine restoranların iç mekanlarnda yemek yeme, sinemaya ya da spor faaliyetlerine gitme izni veriliyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarında da sağlık pasaportu ya da negatif Covid-19 testi gösterme kuralı bulunuyor.Ülkede zorunlu aşı uygulaması da okul personeli, güvenlik güçleri, askerler ve bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletildi.14 Aralık'tan itibaren ülkeye girişlerde AB üyesi ülkelerden gelen aşılanmamış kişilerin beş, AB dışından gelen aşılanmamış kişilerin ise 10 gün süreyle karantinada kalması gerekiyor. Yeni kurala göre AB ülkelerinden kişilerin ülkeye girişten 24 saat önce negatif test sonucu sunması halinde karantinada kalmasına gerek bulunmuyor.İtalya salı günü 20 binin üzerinde yeni vaka sayısıyla rekor kırdı, 120 kişi ise hastalık dolayısıyla hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 mücadele için uygulanan olağanüstü hal üç ay daha uzatıldı.Belçika'da okulların Noel tatiline bir hafta önce gireceği belirtildi ve 6 yaş ve üstü çocuklara maske kullanma zorunluluğu getirildi.Yılın ilk haftalarından itibaren sağlık çalışanları için Covid-19 aşısı zounluluğu bulunan ülkedeki bu uygulama protestoları beraberinde getirdi.7 Aralık'ta Covid-19 önlemlerini sıkılaştıran İrlanda'da gece kulüpleri kapatıldı, pub, restoran ve otellere sosyal mesafe kuralı getirildi.Maske zorunluluğu bulunan iç mekanlarda ve spor alanlarında da kapasite yüzde 50 ile sınırlandırıldı. Ülkede evden çalışma kuralı uygulanıyor. Ülkeye girişte de aşılı olma, Covid-19'dan iyileşme ya da negatif test sunma zorunluluğu bulunuyor.Yunanistan'da 5-11 yaş üstü çocukların aşılamasına bugünden itibaren başlanıyor. 60 yaş üzeri grupta artan vaka sayısı üzerine Yunan milletvekilleri bu yaş grubuna zorunlu aşı uygulamasını onayladı. 16 Ocak'a kadar aşılanmayanlara aşısız kaldıkları her ay için 100 euro ceza kesilecek.Polonya'da 15 Aralık'tan itibaren gece kulüpleri kapanacak, restoranlar ve tiyartolar kapasite azaltımıyla hizmet verecek. Toplu taşımada da kapasite yüzde 75 ile sınırlandırılacak.Ülkede ayrıca 1 Mart'tan itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler, polis, asker ve itfaiyecilerin birinci doz Covid-19 aşısını yaptırmış olma zorunluluğu getirildi.