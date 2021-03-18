Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'tan ABD'deki mahkemeye 'Varlık Fonu' savunması /18 Mart 2021 16:01

Halkbank'tan ABD'deki mahkemeye 'Varlık Fonu' savunması

Halkbank, ABD'deki temyiz davasında federal mahkemenin yargılama yetkisi olmadığını savundu, Varlık Fonu vurgusu yaptı.

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New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde devam eden temyiz davasında Halkbank, federal mahkemenin yargılama yetkisi olmadığını savundu.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, Halkbank, ABD’de yürürlükte olan ‘’Yabancı Egemen Dokunulmazlığı Yasası’’ (FSIA) kapsamına girdiklerini ve hiçbir federal mahkemenin bankayı ABD’de yargılama yetkisi olmadığını dile getirdi.

Varlık Fonu vurgusu
Halkbank, sadece bir ticari kuruluş olarak dikkate alınmasının yanlış bir değerlendirme olduğunu, çoğunluk hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu’na ait olduğunu belirtti.


Duruşma Nisan ayında

Rıza Sarraf davasına sanık olarak eklenen Halkbank, federal mahkemeye yabancı devletlerin dokunulmazlığı yasası kapsamında yargılanamayacağıyla ilgili başvurusu reddedilince, temyiz için bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank’ın yaptığı iki başvuruyu değerlendirdi. Halkbank’ın, hakkındaki iddianamenin düşürülmesi talebini reddetti.

Üst mahkeme, Halkbank’ın FSIA kapsamındaki başvurusunu da değerlendirmeye aldı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank’ın avukatlarının da katılacağı ara duruşma, Nisan ayının ilk haftasında yapılacak. Üç hakimden oluşan üst mahkeme kurulu, tarafları dinledikten sonra, başka bir tarihte kararını verecek.

Üst mahkeme eğer Halkbank’ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci duracak. Üst mahkeme Halkbank aleyhine karar verirse, dava alt mahkemede görülmeye devam edilecek. En son jürili seri duruşma takvimi belirleyen alt mahkeme, Halkbank’ın yargı sürecine kaldığı yerden devam edecek.
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