Halkbank'tan ABD'deki mahkemeye 'Varlık Fonu' savunması

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde devam eden temyiz davasında Halkbank, federal mahkemenin yargılama yetkisi olmadığını savundu.





VOA Türkçe'de yer alan habere göre, Halkbank, ABD’de yürürlükte olan ‘’Yabancı Egemen Dokunulmazlığı Yasası’’ (FSIA) kapsamına girdiklerini ve hiçbir federal mahkemenin bankayı ABD’de yargılama yetkisi olmadığını dile getirdi.





Varlık Fonu vurgusu

Halkbank, sadece bir ticari kuruluş olarak dikkate alınmasının yanlış bir değerlendirme olduğunu, çoğunluk hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu’na ait olduğunu belirtti.



