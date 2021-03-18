"Oyumuz 6 milyondan 12 milyona çıktı"

HDP, partiye açılan kapatma davasını ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini MYK toplantısında ele aldı. Toplantı sonrası Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan açıklama geldi.





Buldan, "Biz AKP hükümetine seçimlerde önümüze konulacak olan ilk sandıkta derslerini vereceğiz. Ancak şimdiden demokrasi güçlerinin bir araya gelerek AKP hükümetine bu fotoğrafı vermesinin zamanı gelmiştir" dedi.





Buldan şöyle devam etti:





"Cezaevlerinde haksız bir şekilde tutuklu kalmayacağı bir ortamı hep birlikte yaratmak bizlerin görevidir. Halkımıza, parti çalışanlarımıza, il ve ilçe örgütlerimize çağrı yapmak isterim: Hiç kimse enseyi karartmasın, moralsiz olmasın. HDP var olduğu sürece halklarımızın yanında olmaya ve demokratik siyaset yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde Newroz var. Bu hafta sonu Türkiye’nin birçok yerinde büyük coşkuyla, moralle Newroz Bayramımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Başta Kürtler olmak üzere tüm Türkiye halklarını Nevruz alanlarında birlikte halay çekmeye, demokrasi mücadelesini vermeye çağırıyoruz."





Daha sonra söz alan Mithat Sancar, "İktidar girdiği çözümsüzlük patikasından çıkma imkanlarını bütünüyle yok edecek adımlar atıyor. Bunun pek çok göstergesi ve örneği önümüzde duruyor. 2015’ten bu yana sürdürülen siyasi darbe süreci derinleşerek devam ediyor. Siyasi darbe süreci esas itibariyle HDP üzerinden yürütülse de hedef Türkiye’de demokrasi umudunu Türkiye’de özgür gelecek inancını yok etmektir. Siyasi darbe operasyonunun çeşitli aşamalardan geçerek geldiği nokta faşizmi kurumsallaştırmak ve tamamen yerleştirmektir. HDP’ye yönelik baskılar ve yeni hamleler esasen bu yolda kendilerine en büyük engelin kim olduğunun da itirafıdır. HDP taviz vermeyen duruşuyla, çözüm politikalarında inadıyla bu iktidarın ilerlemesinin önünde en büyük güç olduğunu göstermiştir," dedi.





"TÜKENİŞ İTİRAFIDIR"





Sancar, "4 Kasım 2016 darbe operasyonunun bir aşamasıyla arkadaşlarımız tutuklandı o günden bu yana sayısız belediye başkanımız, çalışanımız zindanlara tıkıldı. Umdular ki 'HDP bitecek, çökecek, eriyecek' ama tam tersi oldu. HDP ne tek tek şahıslardan ibarettir ne bir binadır. HDP güçlü bir fikriyattır, HDP halktır. Halkı bitirmek mümkün olsaydı bu güne kadar bütün diktatörlükler ebediyen yaşıyor olacaklardı. 28 Şubat gibi bir örnek var önümüzde. Bin yıl süreceğini iddia etmişti 28 Şubat’ın sahipleri ama başaramadılar. 28 Şubat’ta 12 Eylül gibi bir darbe süreciydi 4 Kasım 2016’da darbe sürecidir, dün itibariyle bu darbe sürecine yeni bir boyut eklenmiştir. Bu hamleler Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin haksız bir şekilde düşürülmesi hem de hakkımızda kapatma davası açılması iktidarın çaresizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye çoklu krizler içindedir. Çözüm üretmesi mümkün olmayan iktidar şimdi başka manevralarla ömrünü uzatmaya çalışıyor. Halkın ekmek, özgürlük derdi var. Halkın barış özlemi var. İktidarın seçtiği yol diktatörlük yöntemleri, hukuk dışı araçlar ve yönelimlerdir. Bizi bitirmek onlar için bekalarını güvence altına almanın yolu gibi görünüyor ama bizi bitirmeye çalıştıkça kendileri tükeniyor. Bize yönelik her saldırı iktidarın tükeniş itirafıdır. HDP yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam edecektir. Bizim demokratik siyasette yürümek için imkanımız çok gücümüz büyüktür. Biz halkımızın bu inancını bu desteğini en ileri noktaya götürecek yolları bulacağız. Bu yolların ne olduğunu kısa sürede halkımız da görecek," ifadelerini kullandı.





Toplantının ardından tekrar söz alan Pervin Buldan, "Partimize kapatma davası açılması yine bir darbe hukukunun ortaya konması demektir. Bu ülkenin toplumsal barışa, demokrasiye, adalete olan ihtiyacı, ve iktidarın getirdiği sefalete dur demek HDP’nin birinci görevidir. Dün akşamdan bu yana bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11 civarındaydı, dün akşamdan sonra yüzde 20’lere yükseldi. Biz buradayız," dedi.



