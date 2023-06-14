Samanyolu Haber /Gündem / Halkın dörtte üçü erkeklerin eşlerini dövmesini meşru görüyor /14 Haziran 2023 08:41

Halkın dörtte üçü erkeklerin eşlerini dövmesini meşru görüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Sosyal Normları Endeksi (GSNI) raporunda, Türkiye’de halkın dörtte üçünün erkeklerin eşlerini dövmesini meşru gördüğü kaydedildi.

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Rapora göre dünyada insanların yarısı, hala erkeklerin kadınlardan daha iyi siyasi lider, yüzde 40’dan fazlası da, erkeklerin iş dünyasında daha iyi yönetici olduğunu düşünüyor.


BBC Türkçe’den Emre Bal’ın haberine göre rapordaki çarpıcı bir tespitse insanların yüzde 25’inin, erkeklerin eşlerini dövmesinin meşru olduğuna inanıyor olması. Bu oran Türkiye’de yüzde 75’ten fazla.

UNDP raporunda, bu tür önyargıların kadınların karşılaştığı engellerin itici gücü olduğu vurgulanıyor. Bu durumun da dünyanın pek çok bölgesinde cinsiyet eşitliğine karşı hareketlerin ivme kazanmasına, bazı ülkelerde de insan hakları ihlallerinde artışa neden olduğu kaydediliyor.

Rapora göre önyargılar, kadınların lider kadrolarda son derece düşük olan temsillerinde görülüyor.

1995’ten bu yana devlet ve hükümet başkanı olan kadınların ortalama oranının yüzde 10 civarında kaldığı belirtilirken, istihdam piyasasında kadın yönetici oranı sadece üçte bir.

Raporda, kadınların eğitimdeki ilerlemesiyle ekonomik açıdan güçlenmesi arasında bozulan bağlantıya da dikkat çekiliyor.

Kadınların şu anda daha önce hiç olmadığı kadar eğitimli olmasına, hatta 59 ülkede kadınlar erkeklere kıyasla daha iyi eğitim almalarına karşın, ücretler arasındaki fark yüzde 39 oranında erkekler lehine.
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