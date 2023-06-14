



Seçim döneminde 52 milyar dolar





Rezervler tarihteki en düşük seviyede

2022 sonuna göre bakıldığında ise bu yılın ilk 6 ayında Merkez Bankası'nın brüt rezervi yüzde 21,9, döviz rezervi yüzde 29,7, altın rezervi ise yüzde 7,8 azaldı.









Bloomberg Economics Ekonomisti Selva Baziki, Merkez Bankası'nın "arka kapıdan" yürüttüğü döviz piyasası işlemlerine ilişkin verileri güncelledi. Hesaplamaya göre TCMB'nin Aralık 2021'den bu yana döviz satışları 199 milyar dolara ulaşmış durumda.Bir başka ifadeyle, Merkez Bankası son 1,5 yılda aylık yaklaşık 12 milyar dolarlık müdahale gerçekleştirdi.Seçimlerin gölgesinde geçen nisan ve mayıs aylarında ise Merkez Bankası'nın müdahalelerinin boyutu 52 milyar dolar olarak tahmin edildi.Hazine ve Maliye Bakanları arasında en fazla satış eski Bakan Nurettin Nebati'nin döneminde gerçekleşti.Döviz piyasasına en az müdahale ise Lütfi Elvan'ın kısa süren bakanlık döneminde yapıldı.Selva Baziki, şu değerlendirmeyi yaptı:"TCMB net rezervlerindeki (swap hariç) düşüş ($9mlr) ile net akım ($190mlr) farkı müdahale miktarının $199 milyara çıktığını gösteriyor. Lira bu sürede dolar karşısında %40 üzerinde değer kaybetti ve yakın zamanda en düşük seviyelerini gördü."2 Haziran haftasının verilerine göre brüt rezerv, haftalık bazda 2 milyar dolar artarak 100,4 milyar dolara ulaştı.Merkez Bankası'nın net rezervi ise eksi 4,4 milyar dolardan eksi 5,7 milyar dolara gerileyerek en düşük seviyesini gördü.Net rezerv 3 haftadır negatif bölgede yer alıyor.Merkez Bankası'nın swap harici net rezervi ise 2 Haziran haftasında 0,7 milyar dolar daha azalarak eksi 61,2 milyar dolar seviyesinde.