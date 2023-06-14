Görevdeki hakime 'Erdoğan' soruşturması

2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın, 14 Mayıs seçimlerinde de aday olması başta yargı camiası olmak üzere toplumun farklı kesimleri tarafından eleştirildi. Bu kapsamda YSK’ye “anayasaya uygun olmayan adaylığın kabul edilmemesi” için çok sayıda başvuru yapıldı. YSK’nin reddettiği bu başvurulardan biri de halihazırda aktif görevde olan yargıç Ahmet Çakmak’a ait.



Çakmak, 28 Mart’ta YSK’ye yaptığı itirazda, seçme yeterliliğine sahip olan herkesin adaylıklara itiraz edebileceğini anımsatarak başvuruyu “bir yurttaş olarak” yaptığını vurguladı. Erdoğan’ın, 2014 ve 2018 yıllarında halk tarafından iki kez cumhurbaşkanı seçildiğine dikkat çeken Çakmak, seçimlerin yenilenmesi kararının da TBMM değil, cumhurbaşkanı tarafından alındığını vurgulayarak “Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilemeyeceğini” kaydetti. Çakmak’ın bu başvurusu ise HSK’nin soruşturması ile sonuçlandı. İktidara yakın bir gazetede, Çakmak hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Haberde Çakmak, “hadsiz” sözleriyle hedef alındı.



Yargıcın avukatı da olan eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, “Yargıcın görevi anayasayı korumak” tepkisini gösterdi. Karadağ, HSK tarafından kendilerine tebliğ yapılmadığını söylerken “Soruşturmanın anlamı; kendilerinin cumhurbaşkanına sahip çıktığını, onun himayesinde olduklarını cumhurbaşkanına ifade etmek. Bu soruşturmanın sonucunda bir ceza verilemez” dedi.