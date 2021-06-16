Samanyolu Haber /Dünya / Hamaney'den flaş seçim açıklaması /16 Haziran 2021 20:33

Hamaney'den flaş seçim açıklaması

İran lideri Ali Hamaney, ABD, İngiliz ve onların kontrolünde hareket eden basının İran'daki seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun propaganda yürüttüğünü açıkladı.

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AA’nın haberine göre, İran lideri Ali Hamaney, cuma günü gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle ilgili devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında yabancı basının İran seçimleriyle ilgili yayınlarını eleştirdi.

Halkın cuma günü seçimlere katılarak ülkenin kaderini belirleyeceğini dile getiren Hamaney, "Halkın yapacağı büyük eylem seçimlere katılım ve kullanacakları oydur. Halk seçimlere katılacak ve rejime onur verecekler. Herkes seçimlere katılmalıdır. Çünkü ülkenin sosyal nizamı bu katılıma muhtaçtır. Cumhur olmazsa İslam Cumhuriyeti olmaz." dedi.

İran'a düşmanlık yapan odakların özel olarak seçimlere karşı yayın yaptığını savunan Hamaney, "Karşıt propagandalar seçimlerden çok önce başladı. Dünyada hiçbir ülkenin seçimleri bu derece düşmanın saldırılarına maruz kalmıyor. ABD, İngiliz ve onların kontrolünde hareket eden basın seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun bir çaba içinde. İran'daki seçimleri itham altında bırakmak için kendilerini paralıyorlar. Bunların hedefi seçimleri tahrip etmek ve halkı rejimden uzaklaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

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