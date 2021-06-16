Eski iPhone sahiplerine Apple'dan kötü haber

iOS 15, iPhone 6S de dahil olmak üzere pek çok eski iPhone modeline gelecek ancak tüm eski modeller, eksiksiz bir iOS 15 deneyimi yaşayamayacak.







Bahsi geçen iOS 15 özelliklerinin Apple'ın A12 Bionic çipine veya daha yenisine ihtiyaç duyuyor olması. Buradan da anlayabileceğimiz gibi, eksiksiz bir iOS 15 deneyimi için iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone SE (2020) veya iPhone 12'den birine sahip olmak gerekecek. Bu haberin kaynağı ise 9to5Mac.





CHIP'in haberine göre eski iPhone'lardaki desteklenmeyen özelliklerin listesinde dikkat çeken başlıklar şu şekilde: FaceTime'da Portre Modunda Uzamsal Ses ve arka plan bulanıklaştırma, Apple Haritalar'da AR tabanlı yürüyüş yönergeleri, fotoğraflarda Canlı Metin ve görsel arama ve Hava Durumu uygulamasında hareketli arka planlar, konuşma işleme...





Bu durumun eski iPhone modellerinin sahiplerini mutlu etmeyeceği kesin. Ama Apple'ı suçlamanın da çok doğru olacağını düşünmüyoruz; zira bahsi geçen özelliklerin olmaması tamamen donanaımsal kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkıyor gibi görünüyor.