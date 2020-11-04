Hamilelikte korona'dan ölüm riski katlanıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 22 Ocak – 3 Ekim döneminde topladığı veriler, Kovid-19’a yakalanan hamile kadınların diğer hasta kadınlara göre 2 kat daha sık öldüğünü ortaya koydu.







The Washington Post’un aktardığına göre, 19 binden fazla muayene edilen Kovid-19 hastası hamile kadından 33’ü hayatını kaybetti. Bu kategorideki ölüm oranı yaklaşık yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Hamile olmayan kadınlarda bu oranın iki kat daha az olduğu kaydedildi.







CDC’ye göre yüksek risk, hamilelik sırasında meydana gelen, yüksek kalp atış hızı ve oksijen tüketimi, azalan akciğer hacmi ve bağışıklık sistemindeki değişiklikler gibi fizyolojik değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.





Daha önce Rusya Bilimler Akademisi’nden Prof. Vladimir Serov, Kovid-19 geçiren kadınların hamilelik planlamadan önce muayeneden geçmesi gerektiğini söylemişti. Bilim insanı, öncelikle iyileştikten 2 ay sonra bile nefes darlığı süren kadınların muayene yapması gerektiğini belirterek hamilelik sırasında nefes darlığının daha da güçleneceğini kaydetmişti.