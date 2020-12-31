Samanyolu Haber /Dünya / Hamilton'a İngiltere Kraliçesi'nden 'Sir' unvanı /31 Aralık 2020 13:09

Hamilton'a İngiltere Kraliçesi'nden 'Sir' unvanı

7. şampiyonluğuna ulaşarak Formula 1 efsanelerinden Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Lewis Hamilton’a Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanı verildi. Hamilton bu sayede artık Sir Lewis Hamilton olarak anılacak.

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35 yaşındaki Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgınındaki çalışmaları nedeniyle yüzlerce kişiyle birlikte Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth’in ‘Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak şövalye unvanı elde etti.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, pistlerdeki başarısının yanı sıra sporda ve ırkçılık karşıtı konularda gösterdiği duyarlılığı sayesinde Hamilton'a 'Sir' unvanı verildiğini duyurdu.

Hamilton, aynı sezonda Alman efsane Michael Schumacher'in 91 yarış kazanma rekorunu aynı sezon içerisinde kırarak 95 zafere taşıdı.

Hamilton, iki Britanyalı Stirling Moss ve Jackie Stewart ve Avustralyalı Jack Brabham'dan sonra şövalye unvanı verilen dördüncü F1 pilotu oldu.

Lewis Hamilton, tarihte 'Sir' unvanı alan 4. Formula 1 pilotu olurken bu unvanı alan ikinci İngiliz ve 3. F1 şampiyonu olarak tarihe geçti. Hamilton, aktif kariyeri sırasında şövalyelik alan ilk isim oldu.

Lewis Hamilton, İstanbul Park'ta düzenlenen Türkiye GP'yi kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. 
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