Samanyolu Haber /Ekonomi / İkinci elde hangi renk otomobiller daha fazla değer kaybediyor? /27 Haziran 2023 07:58

İkinci elde hangi renk otomobiller daha fazla değer kaybediyor?

ABD’de 1,3 milyondan fazla 3 yaşındaki ikinci el araç üzerinden yapılan araştırma ile otomobillere en fazla değer kaybettiren renkler belli oldu.

SHABER3.COM

iSeecars otomobillerde daha fazla değer kaybettiren renklere yönelik yaptığı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ABD’de 3 yaşındaki ikinci el araçlar üzerinden yapılan araştırma; altın, kahverengi ve siyah renkli otomobillerin en fazla değer kaybettiren araçlar olduğunu ortaya koydu.

Ortalama 3 yıl üzerinden hesaplanan değerlere göre; altın yüzde 25,9’la en fazla değer kaybettiren renk olurken; altını sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 23,9’la kahverengi ve siyah renkler izledi.

Buna karşın en az değer kaybettiren renkler ise sırasıyla sarı, bej ve turuncu oldu.

Ortalama 3 yıl üzerinden hesaplanan değerlere göre; sarı yüzde 13,5’le en az değer kaybettiren renk olurken; sarı rengi yüzde 17,8’le bej renk, yüzde 18,4’le de turuncu renk takip etti.

Araştırmanın tam listesi şöyle:



Kaynak: iseecars

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci ise Twitter hesabından araştırmayı yayımlayarak şu notu düştü:

“İlginç bir araştırma…. Otomobilde hangi renk daha fazla değer kaybettiriyor. iseecars tarafından ABD’de 1,3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmaya göre, değer kaybı açısından en iyi ve en kötü araç renkleri belirlenmiş. 3 yılın sonunda ortalama bir araç değerinin yüzde 22,5’ini kaybederken, sarı renkli araçlar yalnızca yüzde 13,5’ini, bej yüzde 17,8’ini, turuncu ise yüzde 18,4’ünü kaybediyormuş. Bununla birlikte, altın, kahverengi ve siyah renkteki araçlar ise 3 yılın sonunda en fazla değer kaybını yaşıyorlar.

Türkiye için sorun yok, zaten hepsi ya siyah ya gri, en fazla beyaz.“
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İkinci elde hangi renk otomobiller daha fazla değer kaybediyor? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:18:36